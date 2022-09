4 pour Dussenne et Amallah, Bodart sauve la mise: les bulletins du Standard contre Seraing

5,5 Bodart : le gardien n’a aucun arrêt à effectuer de toute la première mi-temps mais encaisse un but et est sauvé par son poteau quelques instants plus tard. Fusillé sur le deuxième but sérésien, il a enfin pu s’employer peu avant l’heure de jeu sur une frappe de Mouandilmadji.

5 Dewaele : une nouvelle fois, l’arrière droit a couru tant et plus... mais ses débordements furent rarement dangereux.

4 Dussenne : il doit encore se demander comment il a pu s’écarter de la sorte pour laisser le champ libre à Poaty afin qu’il ait le loisir d’atomiser Bodart pour doubler l’avance sérésienne.