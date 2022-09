José Jeunechamps ravi après la victoire de Seraing au Standard: «Nous avons réalisé le match parfait!»

Quelle performance de la part de Seraing ce vendredi au Standard ! Bousculés en tout début de match, les Sérésiens sont ensuite parvenus à planter un but juste avant la 10e minute avant de voir Poaty planter un second goal en début de deuxième période. Cette victoire est la troisième de la saison pour Seraing. Et forcément, c’est un José Jeunechamps heureux qui était présent au micro de nos collègues d’Eleven Sport : « Nous y croyions et étions boostés parce que c’était un derby et que le stade allait être plein. On grandit par rapport à ce genre d’adversaire. Seraing a réalisé le match parfait. On marque sur une phase arrêtée. Enfin ! Nous avons eu un bloc très bien structuré. Aujourd’hui, il n’y a quasiment pas eu de failles, même si le Standard a eu quelques occasions. Nous aurions même pu faire plus mal en contre. »

Seraing encaisse beaucoup de buts depuis le début de la saison et signe ici ne clea-sheet qui devrait faire beaucoup de bien : « On donnait beaucoup de goals. C’était très frustrant. Nous étions très vulnérables quand nous avions le ballon. J’avais donc demandé aux joueurs de ne pas prendre de risques et nous l’avons bien fait. J’ai un groupe très réceptif qui travaille parfois dans des conditions pas toujours au top. On a quelques jours de congé et après, on passe directement face à Ostende où on veut prendre des points à domicile. »