Des regrets pour Nicolas Raskin après le revers face à Seraing: «Du mal face aux équipes qui évoluent en contre»

Le Standard n’a pas réussi à confirmer son très bon 12/12 et signer un 5e succès de rang.

Le Standard est passé à côté de son sujet ce vendredi soir. Après son 12/12, tout le monde s’attendait à voir les joueurs du Standard enchaîner avec une 5e victoire consécutive. Mais ils sont tombés sur une équipe de Seraing très bien en place et qui mérite, finalement, sa victoire à Sclessin. « Je pense qu’on a manqué de justesse », expliquait Nicolas Raskin à la fin de la rencontre au micro d’Eleven Sports. « Nous avons mis trop de ballons dehors, pas dans les pieds. Ça se paye directement. On sait que pour le moment, nous avons beaucoup de difficultés contre les équipes qui jouent bas, qui jouent en contre-attaque. Ils ont été très efficaces. »

Le milieu de terrain du Standard tentait de donner une première explication à ce revers, sans se trouver d’excuses néanmoins : « Ce qui fait notre force, c’est que nous sommes bien préparés pour les matches. Ici, avec la trêve et le fait de jouer le vendredi, c’était moins le cas. Cela s’est ressenti beaucoup par rapport aux matches joués. C’est un petit accident de parcours. On va se remettre au travail et ça va repartir. Il faut absolument relever la tête très vite de toute manière mais il n’y a pas de quoi s’alarmer. »