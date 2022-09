La trêve a brisé la belle série du Standard

Après son succès retentissant contre Bruges, le Standard flottait sur son nuage. Et les supporters s’attendaient forcément à fêter dans le derby liégeois un cinquième succès consécutif. Mais à Sclessin plus qu’ailleurs sans doute, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Au point de vivre face à un Seraing bien organisé une belle désillusion et de retomber sur terre.

« Après un bon début de rencontre, on a rapidement pris un but », regrettait Ronny Deila. « Le match a été long, mais je n’ai jamais senti mon équipe capable de revenir. C’est vrai que la trêve n’a pas permis de bien préparer cette rencontre mais ce n’est pas une excuse. On devait créer plus, être bons techniquement et jouer plus vite. Nous avons été punis car nous n’avons pas été assez bons et parce que nous avons commis trop d’erreurs. On sait ce qu’on a fait et ce qu’on doit améliorer avant le prochain match. »