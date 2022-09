Iran: un si fragile parfum de liberté

Ce qui se passe en Iran ne manque pas d’impressionner. C’est du jamais-vu depuis la création de la République islamique, en 1979. Témoignant sur France 5 le 27 septembre, la journaliste et experte Delphine Minoui en attestait : « Moi, je n’ai jamais vu ça en Iran, c’est une mobilisation sans précédent, depuis les grands centres urbains jusqu’aux plus petites bourgades reculées, des personnes âgées comme des très jeunes, qui sortent dans la rue, et les femmes, ça c’est aussi inédit, qui mènent la contestation sur le devant de la scène. »

On le sait, cette incroyable mobilisation procède d’une goutte qui a fait déborder le vase des frustrations, à savoir le décès le 16 septembre dernier d’une jeune femme, Mahsa Amini, après que la « police des mœurs » l’eut arrêtée pour port non conforme du voile islamique obligatoire.