Alerte jaune, averses abondantes… la météo de ce week-end

Samedi, les températures tourneront autour des 18 degrés, mais avec le vent et les averses, le ressenti sera plus frais, autour des 12 degrés. Les précipitations risquent d’être abondantes ce dimanche.

Les maxima se situeront entre 12ºC sur les hauteurs de l’Ardenne et 17 ou 18ºC en plaine. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, d’ouest à ouest-sud-ouest avec des pointes de 55 km/h.

Samedi matin, les pluies quitteront le sud-est du pays et le temps deviendra plus sec sur l’ensemble des régions avec des éclaircies depuis l’ouest. Néanmoins, au fil des heures, et surtout l’après-midi, davantage d’averses se développeront, notamment en haute Belgique, annonce l’IRM.

En soirée, le temps restera variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses.

Les minima durant la nuit seront compris entre 9ºC en Hautes-Fagnes et 15ºC à la mer.

Dimanche

Une nouvelle onde pluvieuse, transitant via le nord de la France, devrait déborder sur notre pays dimanche. Elle devrait être plus active sur le sud du territoire ainsi que sur les régions proches de la frontière française. Les maxima seront compris entre 12 et 15ºC en Ardenne et entre 15 et 17ºC ailleurs.