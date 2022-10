Bruxelles: l’incendie qui s’est déclaré dans une école est éteint (photos et vidéos)

Un incendie s’est déclaré samedi matin dans un établissement scolaire situé sur la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Chant d’Oiseau, ont indiqué les pompiers. Il s’agit de l’école Notre Dame des Grâces.

« L’incendie était d’origine accidentelle et a couvé toute la nuit avant de se transformer en un véritable incendie ce matin », a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. « C’est un passant qui nous a prévenus vers 9h30. Nous nous sommes rendus sur place avec trois camions et trois auto-échelles. Le feu a depuis été complètement éteint et le bâtiment est actuellement ventilé. »

Le bourgmestre de la commune Benoît Cerexhe devait se rendre sur place pour constater les dégâts, ont indiqué les pompiers.