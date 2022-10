Répression en Iran: le beau geste de l’entraîneur de Naples qui rend hommage à deux victimes (vidéo)

En conférence de presse, Luciano Spaletti a déposé deux roses afin de rendre hommage à Mahsa Amini et Hadis Najafi, deux jeunes victimes de la répression en Iran.

Juste avant de démarrer la conférence de presse, l’entraîneur de Naples, Luciano Spatelli, a voulu rendre hommage à Mahsa Amini et Hadis Najafi, deux victimes de la répression en Iran. Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a été salué sur les réseaux sociaux.

L’entraîneur italien a, en effet, déposé deux roses près de lui, en mémoire de Mahsa Amini et Hadis Najafi. « Ils doivent se souvenir de Mahsa Amini et de Hadith Najafi, je n’en dirai pas plus », a ainsi déclaré Luciano Spalletti afin d’expliquer la présence de ces deux roses.