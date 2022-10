GP de Singapour: Charles Leclerc le plus rapide de la troisième séance d’essais libres devant Max Verstappen

Les qualifications sont encore au programme samedi et débuteront à 15h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 14h00.

Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour de Formule 1, 17e des 22 manches du championnat du monde, samedi sur le circuit de Marina Bay.

La Formule 1 n’avait plus posé ses valises à Singapour depuis 2019. En 2020 et 2021, le Grand Prix n’avait pas pu avoir lieu à cause du coronavirus.