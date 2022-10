Premier League: Arsenal s’impose contre Tottenham et conforte sa place de leader au classement (vidéos)

Avec sept victoires et une défaite, contre Manchester United, Arsenal réalise un début de saison presque parfait.

Fort avec les faibles mais souvent faible avec les forts les années passées, Arsenal sait que ses ambitions dans la course au titre cette saison passeront aussi par des victoires contre les gros.

Il sait aussi qu’il doit être à la hauteur sur 90 minutes sous peine de voir de bonnes prestations, comme celles contre City, la saison passée, être effacées par des passages à vide en cours de match.

Et cette victoire a envoyé un message fort à la concurrence car les Gunners, hormis dix petites minutes après l’égalisation des Spurs sur un pénalty de Harry Kane (1-1, 31e), ont maîtrisé leur sujet.

Avec un William Saliba impressionnant de maîtrise dans l’axe, les hommes de Mikel Arteta n’ont concédé que très peu d’occasions face à la deuxième attaque du championnat avant ce match.

Lloris se troue

Ils ont, au contraire, pris à la gorge un Tottenham qui ne rechigne jamais à se replier pour faire le dos rond, mais qui l’a peut-être fait trop volontiers cette fois-ci.

Sur l’ouverture du score, d’une superbe frappe de l’intérieur du droit et sans contrôle de Thomas Partey (1-0, 20e), à 23 mètres du but, il y avait ainsi huit joueurs de Tottenham dans la défense et aucun à moins de cinq mètres du frappeur quand il a reçu la balle.

Le choc de l’égalisation passée, Arsenal est reparti à l’assaut et Gabriel Jesus, snobé par la sélection brésilienne pendant la trêve internationale, a failli redonner l’avantage après un beau slalom dans la surface adverse (43e).

Ce n’était que partie remise puisque Jesus s’est trouvé à point nommé pour profiter d’un gros raté d’Hugo Lloris qui a laissé filer le ballon sous son ventre, et pousser le ballon de près au fond (2-1, 49e).

L’expulsion directe d’Emerson Royal pour un coup de crampons sur la cheville du très remuant Gabriel Martinelli (62e) n’a rien arrangé pour les Spurs et Granit Xhaka a profité du temps qu’Antonio Conte a mis à réorganiser son équipe pour faire le break (3-1, 67e).