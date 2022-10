«Non, tu ne joues pas bien», «Un pas décisif vers le déclin»: les critiques acerbes d’un média espagnol envers Eden Hazard

Il y a quelques semaines encore, la presse espagnole s’émerveillait sur la prestation d’Eden Hazard face au Celtic Glasgow en Ligue des champions. Avec un but et une passe, le Diable rouge faisait l’unanimité sur un point : il est de retour ! Sauf que voilà : les matches passent, Hazard est sur le banc et, en équipe nationale, il n’est pas aussi étincelant que d’habitude. Et désormais, certains journalistes n’hésitent pas à le tailler en pièces. Une nouvelle fois.

Samedi, le journaliste Carlos Carpio a publié un édito dans Marca titré « Non Hazard, tu ne joues pas bien ». Il y fait référence aux déclarations du Diables rouges après le match contre le pays de Galles. « Quand je joue, je joue bien. Je sais que je peux faire plus, apporter plus. J’ai toujours dit qu’en prenant le rythme, le vrai Eden Hazard allait revenir », avait-il lancé. Ce qui a visiblement irrité ce journaliste espagnol.