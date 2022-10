SC Charleroi: Hervé Koffi et Stefan Knezevic absents pour affronter Anderlecht

Le Sporting de Charleroi devra faire sans Hervé Koffi et Stefan Knezevic ce dimanche à Anderlecht.

Edward Still ne pourra finalement pas compter sur un noyau au complet ce dimanche à Anderlecht. En effet, outre Van Cleemput, Koffi et Knezevic sont également sur la touche dans les rangs du Sporting de Charleroi. Le premier souffre de surcharge - qui explique probablement en partie ses prestations récentes plus compliquées - tandis que le défenseur suisso-serbe souffre à nouveau de son genou.

Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Stefan Knezevic puisque cela signifie que son infiltration n’a pas permis de le remettre sur pied correctement. Il passera des examens en ce début de semaine pour voir quelle solution envisager pour la suite. Pour rappel, il avait été question d’une opération avant de se diriger vers l’infiltration il y a quelques semaines.