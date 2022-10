Météo: vent, brouillard, pluie... la Belgique en alerte

L’automne avec son lot de pluie et de vent est bien là. Et le premier week-end d’octobre n’échappera pas aux aléas météorologiques propres à cette saison.

Ce soir et cette nuit, quelques averses résiduelles pourront encore traîner, puis quelques pluies pourront aussi gagner la Belgique depuis la France.

Dimanche, une zone de pluie arrosera de nouveau la Belgique. Les précipitations les plus marquées sont attendues dans le sud du pays avec un éventuel risque orageux près de la France. En cours d’après-midi, des éclaircies gagneront l’ouest et le nord. Le vent sera faible à modéré d’abord de secteur ouest à sud-ouest, virant ensuite au nord-ouest sur le nord et devenant variable sur le sud. Les maxima seront compris entre 12°C en Ardenne et 17°C en Campine.