Environnement: trois tonnes de déchets ramassées dans la Haute-Meuse Lors de l’opération « Meuse propre », les bénévoles ont nettoyé ce samedi près de trois tonnes de déchets dans le fleuve, en province de Namur.

Par Belga Publié le 1/10/2022 à 21:54 Temps de lecture: 2 min

Près de trois tonnes de déchets ont été ramassées par une cinquantaine de bénévoles samedi dans la Haute-Meuse, en province de Namur, dans le cadre de l’opération «Meuse propre», organisée par le Contrat de rivière Haute-Meuse (CRHM). L’action s’est déroulée alors que la Haute-Meuse est actuellement au chômage, ce qui permet de ramasser les déchets dans son lit. Elle se déroulait samedi à Dave, Anseremme et Hastière. Un second volet aura lieu samedi prochain à Yvoir et Godinne. Les lieux de ramassage ont été choisis car le niveau de l’eau y est particulièrement bas, ce qui est aussi important pour la sécurité des participants.

«Nous organisons cette opération tous les cinq ans lors du chômage de la Meuse», a expliqué Frédéric Mouchet, coordinateur du CRHM. «En 2017 et 2012, nous avions récolté une dizaine de tonnes de déchets, contre environ 25 tonnes en 2007. On voit donc qu'il y a une évolution positive et probablement moins d'incivilités.» « Les citoyens se comportent de mieux en mieux » «Ce samedi, nous sommes à trois tonnes de déchets qui seront transportées par les services travaux des communes concernées, que nous remercions. Avec Yvoir et Godinne la semaine prochaine, nous devrions arriver à un peu moins de dix tonnes», a-t-il ajouté. «Cette année, il y a en plus de gros encombrants comme des pneus de machines agricoles, probablement en raison des inondations. Cela veut dire que les citoyens se comportent de mieux en mieux. Mais c'est toujours trop. Au-delà du nettoyage, cette opération vise donc à dénoncer ces incivilités et à sensibiliser la population.»