Présidentielle au Brésil: Lula toujours grand favori, selon le dernier sondage

L’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva est toujours le grand favori de la présidentielle au Brésil, qu’il pourrait même remporter dès le premier tour, selon le sondage publié par l’institut Datafolha samedi soir, à la veille du scrutin. Les données publiées par l’institut de référence sont stables par rapport à celles du sondage publié jeudi.

Lula, chef de file de la gauche, obtiendrait 50% des votes valides (hors nuls et blancs) contre 36% pour son adversaire direct, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, selon le sondage. Un candidat doit atteindre le seuil des 50% plus une voix pour être élu dès le premier tour, et éviter le 2e tour prévu le 30 octobre. Selon Datafolha, les intentions de vote sont stables, Lula recueillant 48% et Bolsonaro 34%.