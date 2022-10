Rallyes: Kalle Rovanpera, la nouvelle star descendue de la Starlet

C’était en 2010, par là. La vidéo a commencé sa tournée virale qui affiche aujourd’hui plus de 1,6 millions de vues. Pendant 5 bonnes minutes, on y voit un gamin qui fait virevolter une Starlet – l’un des fleurons de Toyota – sur des routes enneigées, puis d’autres en terre. Impossible de ne pas être scotché à l’écran devant ce bout ’chique qui doit tendre le cou pour apercevoir la route malgré les deux coussins qui ont été posés dans son siège baquet avancé au plus près du volant. Puis, quand on le voit embarquer sa voiture dans de grands travers à coups de volant rageurs et de freinages du pied gauche, on réalise qu’il se passe quelque chose. Douze ans plus tard, ce « quelque chose » a produit dimanche le nouveau champion du monde des rallyes ! Qui a complété sa kyrielle de records de précocité (plus jeune vainqueur de spéciale, de rallye, sur un podium, etc.) avec ce titre conquis à l’âge de 22 ans et 1 jour, soit un peu plus de 5 ans plus jeune que l’iconique Colin McRae (27 ans, 3 mois et 17 jours), en 1995 !