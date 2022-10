Lettonie: les centristes pro-occidentaux victorieux, les partis des russophones affaiblis

L’Union des Verts et Paysans (centriste et social-démocrate) vient en seconde position avec 12,66%, suivie de Liste Unie (Verts et partis régionaux, centristes,10,98%), de l’Alliance Nationale (centre droit, 9,31%) et de Stabilité!, (de tendance populiste, 6,75%).

Un autre parti populiste, Lettonie d’abord, les Progressistes (gauche social-démocrate) et développement/FOR devraient aussi introduire quelques députés dans le parlement monocaméral de cent sièges.