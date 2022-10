C’est une première depuis 1831: une femme est secrétaire générale du Palais

A 60 ans, Dominique Mineur devient l’un des deux collaborateurs principaux du Roi, à côté du chef de cabinet. Une femme habituée aux « premières », donc aux défis : elle fut la première ambassadrice en Arabie saoudite, en 2018. Poste délicat s’il en est.

Autrefois, on disait « grand maréchal de la Cour ». Depuis l’arrivée de Philippe sur le trône en 2013, on parle de « secrétaire général ». C’est plus moderne. Mais la fonction, aux contours certes un peu flous, reste la même, entre information, proposition et coordination. Le – la désormais – secrétaire générale de la Maison du Roi suit en effet les grands sujets de société pour en informer le monarque ; propose et prépare ses activités sociétales et celles de la Reine ; coordonne leurs activités en Belgique et à l’étranger, aussi avec celles des autres membres de la famille royale, en un mot gère l’agenda ; et préside les réunions entre collaborateurs royaux. Un(e) vrai chef(fe) d’orchestre…