D1A: Ryota Morioka offre la victoire à Charleroi contre Anderlecht qui stagne au classement (0-1)

Les Carolos se sont imposés 1-0 sur le terrain d’Anderlecht grâce un but de Ryota Morioka en seconde mi-temps. Grâce à cette victoire, les hommes d’Edward Still montent à la 8e place tandis qu’Anderlecht stagne à une 10e place.Les Mauves se sont créés les plus grosses occasions mais les hommes de Felice Mazzu sont tombé sur un bon portier carolo. En seconde période, Ryota Morioka a offert la victoire à Charleroi sur un service de Ken Nkuba.

Dimanche prochain, Charleroi recevra le Standard de Liège pour le compte de la 11e journée de Pro League. Les Mauves se déplaceront, quant à eux à Maline sur le coup de 13h30.