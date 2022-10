Ne rater aucun entraînement: malgré les festivités, Remco Evenepoel s’est préparé pour sa prochaine course

Ce dimanche, Remco Evenepoel a montré qu’il était un professionnel jusqu’au bout. Le coureur belge est mis à l’honneur dans la commune de Dilbeek et sur la Grand-Place de Bruxelles. Pourtant, le récent champion du monde n’a pas oublié qu’il avait une course à préparer.

En effet, ce mardi 4 octobre, Remco Evenepoel sera accompagné d’Iljo Keisse, Stijn Steels et Stan Van Tricht sur les routes de Binche-Chimay-Binche mardi pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Pour ce faire, Remco Evenepoel n’a pas cessé de s’entraîner. Grâce à son activité sur Strava, on peut voir que le Belge a parcouru 51,7 kilomètres en vélo, avant de rejoindre la commune de Dilbeek où commençaient les festivités de ce dimanche. Un parcours de plus de 50 kilomètres en l’espace d’une heure et 33 minutes.