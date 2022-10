L’impossible jeunesse apolitique des Palestiniens

La vague de violence qui s’abat en Cisjordanie est historique… Et frappe majoritairement les jeunes, parfois mineurs. Les adolescents palestiniens peuvent-ils encore rêver d’une enfance « normale », faite de scrolls sur Instagram et d’insouciance ?

C’est une simple famille de cinq personnes, installée dans ce mobile home au sommet de la colline, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Ramallah. Ahmed les connaît bien. Régulièrement, ces colons israéliens descendent des hauteurs pour venir menacer et déranger ceux qui voudraient juste trouver un peu de paix ici. « On ne se sent jamais en sécurité », raconte le jeune Palestinien.