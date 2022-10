Ahed Tamimi: «Il n’y a pas d’autre voie quand vous naissez en Palestine»

Du haut de sa taille d’enfant, sa longue crinière blonde et ses harangues aux soldats israéliens ont fait sa réputation. La jeune Ahed Tamimi est une figure de la cause palestinienne. A 11 ans à peine, elle bravait déjà des hommes armés et en uniforme. A 16 ans, elle a été filmée frappant et insultant un membre des forces israéliennes. Une bravade qui lui a valu une condamnation et un emprisonnement d’un an. Agée de 21 ans, elle raconte une vie d’adolescente palestinienne dans un livre intitulé They called me a lioness (Ils m’ont appelée La Lionne, avec Dena Takruri, non traduit)

De nombreux articles et portraits vous ont été consacrés. Ressentiez-vous le besoin de reprendre votre jeune histoire en main ?