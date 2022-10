Avec un Kevin De Bruyne brillant et auteur de deux passes décisives, City humilie United dans le derby mancunien (6-3, vidéos)

Un petit miracle a permis à United de ne pas être mené d’entrée de jeu sur des reprises de Haaland, De Bruyne et Bernado Silva repoussées coup sur coup (3e). Mais les Citizens ont ouvert la marque par Phil Foden, qui avait pris appui sur Silva (8e, 1-0). City avait la main mais une frappe enroulée d’Ilkay Gündogan a heurté le montant (18e) Qu’à cela ne tienne, Erling Haaland a signé un doublé en reprenant de la tête un corner de De Bruyne (34e, 2-0) et en se jetant au deuxième poteau sur une nouvelle passe du Diable rouge (37e, 3-0). City était inarrêtable et Foden a signé un doublé comme son équipier norvégien (43e, 4-0).

Après la pause, City a clairement baissé en intensité et United a réduit son retard sur une frappe à distance d’Anthony (56e, 4-1). Mais le calvaire n’était pas fini pour les Red Devils, qui ont vu Haaland entrer dans l’histoire en marquant son 14e but en 8 rencontres (68e, 5-1) et Foden signer un triplé (74e, 6-1). Monté au jeu, Anthony Martial a adouci le score d’abord d’un coup de tête (84e, 6-2) et ensuite sur penalty (90e+1, 6-3).

En France, Maximiliano Caufriez était titulaire et Brandon Baiye est monté au jeu (85e) lors de la victoire 1-3 de Clermont à Ajaccio. Les visités ont ouvert la marque sur un magnifique retourné acrobatique dans les six mètres de Grejohn Kyei (11e, 0-1). les Corses ont égalisé par Cedric Avinel (70e, 1-1) mais Elbasan Rashani (89e, 1-2) et Jodel Dossou (90e+2, 1-3) ont assuré la quatrième victoire des Clermontois (13 points,9e). Ajaccio reste dernier (4 points).

Blessés Maxime Busi et Thomas Foket n’ont pas participé au partage 2-2 de Reims à Troyes. Les Champenois ont ouvert la marque par Folarin Balogun sur un centre venu de la droite de l’ex-Genkois Junya Ito (13e, 0-1). A peine Wilson Odobert a égalisé (51e, 1-1), Ito a redonné l’avance aux visiteurs (54e, 1-2) avant de les mettre dans le pétrin en se faisant exclure pour un tacle dangereux (56e).Troyes a poussé et a égalisé par Jackson Porozo (90e, 2-2). Au classement, Troyes (11 points) occupe la 11e position et Reims (7 points) est 17e.

