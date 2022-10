Stéphane Guillon: «Aujourd’hui? Silence dans les rangs! Plus personne ne l’ouvre…»

Il est sans doute un des derniers, avec Christophe Alévêque, à défendre sur scène un one-man-show de tradition, comme en faisait jadis Guy Bedos. En mixant sketches et revue de presse, dans laquelle les engagements, opinions personnelles et coups de gueule font mouche. Humour « segmentant », dirait-on aujourd’hui. Traduisez : qui refuse de plaire à tout le monde.

Stéphane Guillon est de retour. Il sera sur scène le 18 octobre, à Liège. La Belgique n’a plus de mystère pour lui, qui fréquente assidûment le sud de Bruxelles, et le quartier Saint-Job. Mais sa résidence officielle demeure la Corse. Où il avait pour voisin, tiens tiens, Guy Bedos. « C’est grâce à lui que je suis arrivé en Corse, en 2010. C’est lui qui m’a fait connaître ce coin, et j’ai eu envie de m’y installer. Nos maisons étaient à 150 mètres. »