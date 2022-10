F1: Sergio Perez remporte le Grand Prix de Singapour, sacre retardé pour Max Verstappen

Sergio Perez (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Singapour de Formule 1, 17e des 22 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Marina Bay. Le Mexicain a devancé les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l’Espagnol Carlos Sainz.

En pole position sur la grille, Charles Leclerc s’est fait doubler par Sergio Perez dès le départ. Le début de course, retardé à cause de la pluie, a été marqué par de nombreux incidents dont un entre Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Nicholas Latifi (Williams) qui a provoqué la sortie de la voiture de sécurité au 8e tour.