Felice Mazzù après la défaite d’Anderlecht face au Sporting de Charleroi: «On doit gagner cent fois ce match»

Le Sporting d’Anderlecht a subi sa cinquième défaite de la saison en championnat ce dimanche face à une équipe du Sporting de Charleroi qui s’est montrée davantage réaliste. « Ce qui a causé notre défaite ? Uniquement le fait de marquer », a confié l’entraîneur des Mauves Felice Mazzù à l’issue de la rencontre. « Tout le monde est fervant des stats et des datas aujourd’hui, et si vous regardez les statistiques et le nombre de situations qu’on s’est créées, je pense qu’on doit gagner cent fois ce match. Maintenant, on n’a pas su marquer, c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui. »

Pour le T1 andelerchtois, ses joueurs devront donc faire preuve de davantage d’efficacité à l’avenir. « On doit conituner à avancer sur les bases d’aujourd’hui et puis, effectivement, essayer de trouver les solutions d’efficacité. Je pense que c’est sur ça qu’on doit travailler. Pour le reste, on a vu de l’envie, on a des bonnes stats d’intensité, de pressing, de contre-pressing… L’efficacité, c’est ce qu’on doit travailler. »