Statut vaccinal des ados: une piqûre de rappel semble nécessaire… pour les parents

Un tiers des parents ne savent plus quels vaccins ont été (ou non) administrés à leurs adolescents, selon une enquête commandée par la firme Pfizer auprès de 1.000 parents.

Quel est le statut vaccinal de vos enfants ? C’est l’une des questions que l’institut de sondage Indeville a posées à un millier de parents belges d’adolescents âgés de 14 à 18 ans, à la demande de la firme pharmaceutique Pfizer. Il en ressort qu’un tiers des parents l’ignorent en grande partie, à mesure que leurs enfants grandissent : 85 % affirment connaître l’état de la vaccination de leur enfant jusqu’à l’âge de 2 ans et demi. Ce chiffre passe à 63 % pour les parents de jeunes âgés de 12 à 14 ans et chute à moins de 60 % chez les adolescents plus âgés. Fait interpellant : « 35 % des parents disent rencontrer des difficultés à trouver les bonnes informations à ce sujet. Ils ne savent pas où le vérifier », relève Annick Mignon, responsable du département vaccins auprès de la branche belge de Pfizer.