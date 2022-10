Les bulletins des Mauves face à Charleroi: Julien Duranville a tout tenté

5 Hoedt : ne se jette à aucun moment vers Morioka sur le 0-1. Proche d’ouvrir le score en début de second période de la tête puis du pied. Une belle ouverture vers Duranville (19e).

5 Vertonghen : n’est pas plus attentif que Duranville sur l’action amenant le 0-1 (65e). Une frappe vicieuse en milieu de première période mais Patron la détourne.

4,5 Murillo : peu mis en difficulté sur le plan défensif, il a joué avec le frein à main offensivement. Ne profite pas d’une passe de Verschaeren (59e).

6 Ashimeru : à nouveau en six, il s’est montré très disponible en possession tout en assurant ses tâches défensives. Proche de l’ouverture du score mais sa reprise est superbement sortie par Patron (24e). Lance bien Silva après une récupération haute (27e).

4,5 Arnstad : oblige Ilaimaharitra à être jauni dans les premières minutes (5e). Sa meilleure action sur le match. Apport trop faible offensivement. Très beau retour défensif sur un contre carolo (63e).

5,5 Verschaeren : plus en confiance que les dernières semaines à l’image d’une belle action qui se termine par un envoi d’Esposito (78e). Une frappe cadrée sans danger pour Patron (62e) et une contrée par Zorgane (75e). Doit servir plus tôt Vertonghen (37e).

5 Duranville : première titularisation et le seul Anderlechtois à être capable d’accélérer le jeu. A multiplié les coups de rein sur son flanc (9, 11, 58es) mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Pris dans son dos par Nkuba sur l’unique but de la rencontre (65e) alors qu’il avait bien défendu jusque-là.

4,5 Refaelov : quelques bonnes transmissions même s’il en loupe une facile pour Arnstad (31e). De bonnes phases arrêtées.

5 Silva : doit faire beaucoup mieux sur un service d’Esposito mais sa frappe s’envole dans les tribunes (73e). Sert bien l’Italien qui ne cadre pas non plus cinq minutes plus tard. S’était heurté à deux reprises à Patron en première période (27 et 45es).

Les remplaçants :

5,5 Esposito : transmet un bon ballon à Silva (73e) mais ne cadre pas sur service du Portugais (78e). Un bon coup franc (83e).

5 Amuzu : remuant sur son flanc mais sans parvenir à prendre le dessus sur Nkuba. Rate une tête alors qu’il est bien placé (75e).