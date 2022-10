Budget fédéral: l’heure de vérité a sonné pour le développement du rail

La SNCB une nouvelle fois à la croisée des chemins, des voies, des caténaires ou des rails si on préfère. Dans la longue histoire de l’entreprise publique de transport ferroviaire, ce n’est sans doute qu’une fois de plus que le moment est critique, mais celui-ci est particulièrement délicat, car il implique le calendrier qui doit tracer la voie du chemin de fer belge pour les dix prochaines années.

Jusqu’ici, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), et le gouvernement ont répété leur attachement au rail, option économique et écologique à la nécessaire transition en cours (énergie, émissions CO2…). Entre la théorie et la pratique, la volonté et la décision, le conclave budgétaire fédéral qui débute ce week-end va devoir trancher pour montrer que les engagements n’étaient pas que des promesses. En sport, pour le ministre Gilkinet, on pourrait parler de « money time ».