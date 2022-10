Soupçons de corruption dans un marché public liégeois: perquisitions et auditions en série

Soupçons de corruption et d’entrave à la liberté des enchères : lancée il y a près de deux ans, l’instruction visant les rapports ambigus qu’ont entretenus le fonds de pension Ogeo, le gestionnaire de réseau Resa (ex-filiale de Nethys) et le cabinet de l’huissier liégeois Paul Tintin se poursuit. Elle s’accélère même, car les enquêteurs de l’OCRC (l’Office central pour la répression de la corruption) multiplient en ce moment les auditions. Plusieurs membres du comité de direction ainsi que des services « Achats » et « Juridique » de l’entreprise publique Resa ont été ou vont être entendus à titre de témoins, voire de suspects. Des huissiers de justice ont également été convoqués. Le point commun entre ces invités : ils ont participé, de près ou de loin, à deux marchés publics suspects lancés par Resa et remportés, en 2019, par Paul Tintin.