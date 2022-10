L’ONG Memorial, ses objectifs, ses enjeux

Cofondée en 1989 à Moscou par Irina Scherbakova et Andreï Sakharov, l’ONG Memorial défendait les droits de l’homme et la démocratie en Russie, avant d’être dissolue fin 2021 par la Cour suprême.

L’organisation non gouvernementale Memorial, cofondée par Irina Scherbakova et Andreï Sakharov, voit le jour en 1989 à Moscou. Au sortir de la guerre froide, l’association devient la principale force de défense des droits de l’homme et de la démocratie en Russie. L’équipe, alors constituée en majorité d’historiens et de chercheurs, a l’intention d’élaborer une mémoire nationale objective, étudiant les passages les plus ténébreux de l’histoire soviétique. D’innombrables témoignages sont recueillis sur les victimes du régime et des crimes de masse, constituant un réseau d’archives rendues publiques.

En 2021, l’ONG s’implante à l’international. Au total, huit pays sont concernés, notamment la Belgique, la France et l’Ukraine. Mais bientôt, les activités de Memorial vont déranger le Kremlin.