Avez-vous commis le crime de «dévastation et pillage»? Moi oui!

Vincenzo Vecchi a été condamné en Italie à douze ans et demi de prison pour sa participation aux manifestations du contre-sommet du G8 en 2001. Exilé et arrêté en France, l’Italie demande son extradition. Les signataires réclament le refus de cette procédure.

Avez-vous commis le crime de « dévastation et pillage » ? A première vue, votre réponse sera non. Sauf si vous avez été militaire dans une zone de guerre. Cependant le droit a des subtilités qui échappent parfois au bon sens.

Vous l’aurez compris, si vous avez déjà été à une manif qui a un peu dégénéré sur la fin, vous avez commis le crime.

Vous vous dites sûrement : évidemment, sous le fascisme mussolinien, je serais de toute façon coupable de quelque chose. Pas d’inquiétude à avoir aujourd’hui.

Et c’est là que vous vous trompez. Non seulement cet article du code pénal italien existe toujours, mais l’affaire de Vincenzo risque de le rendre applicable dans toute l’Union européenne.

Mandat d’arrêt européen

Vincenzo Vecchi a été condamné en Italie à douze ans et demi de prison pour sa participation aux manifestations du contre-sommet du G8 en 2001 (400.000 personnes dans les rues de Gênes), il y a 21 ans. Point d’orgue du mouvement altermondialiste, Gênes marqua aussi le début de sa chute tant il fut frappé par une répression policière inouïe par sa violence et son arbitraire.

Il s’était réfugié en France. L’Italie a demandé son extradition. Il y a été arrêté en août 2019 en vertu de mandats d’arrêt européens émis par l’Italie.

Le mandat d’arrêt européen est basé sur le principe de la double incrimination et de la légitime confiance entre les États de l’Union. On part de l’idée qu’aucun pays de l’Union n’est une dictature, que tous les pays de l’Union donnent à leurs citoyens le droit à un procès équitable et que ce qui est considéré comme un crime ou un délit dans un pays sera vraisemblablement considéré comme un crime ou un délit dans un autre (c’est ce principe qu’on appelle la double incrimination). Tout cela paraît logique.

Un véritable acharnement

Pourtant, dans l’affaire de Vincenzo, la raison d’État paraît l’emporter sur le droit et même sur la logique la plus élémentaire.

À deux reprises, les juges français ont été raisonnables et ont appliqué les règles de droit : comme la loi « dévastation et pillage » n’existe pas en droit français, il n’y a pas double incrimination possible. Douze ans et demi de prison pour une participation à une manifestation, c’est manifestement disproportionné. L’extradition est refusée.

Mais c’était sans compter sur l’acharnement du parquet français, lequel s’est pourvu en cassation à chaque fois que la demande d’extradition italienne a été contrariée par les juges. L’affaire est donc revenue devant la Cour de cassation qui, en janvier 2021, a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles portant sur la double incrimination et la proportionnalité du mandat d’arrêt européen (douze ans et demi de prison pour participation à une manif, est-ce bien proportionné ?).

Un contrôle judiciaire superflu

Le 14 juillet 2022, la CJUE a rendu un arrêt estimant qu’« une correspondance parfaite » entre la loi mussolinienne et la loi française n’est pas requise pour procéder à l’extradition.

Exit la double incrimination. Si une infraction correspond vaguement, c’est bon.

Exit aussi la proportionnalité, car la Cour ajoute : « il ne revient pas à l’autorité judiciaire d’exécution, (…) d’évaluer la peine prononcée dans l’État membre d’émission au regard du principe de proportionnalité des peines ».

En résumé, il faut laisser les pouvoirs exécutifs s’arranger entre eux. Le contrôle judiciaire est superflu. Là, Montesquieu se retourne dans sa tombe. La séparation des pouvoirs, c’est – c’était – le socle de nos démocraties. Si on laisse l’exécutif – gouvernement et police – agir sans contrôle, nous sommes tous en danger.

Il faut le dire haut et fort : nous avons tous et toutes commis la même infraction que Vincenzo. S’il doit passer douze ans et demi en prison pour ça, nous devrions aussi aller en prison. Nous risquons cette peine aussi.