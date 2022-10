Cybersécurité: le numéro de téléphone privé de la Première ministre britannique est «à vendre» sur Internet

Le Mail on Sunday affirme que les numéros sont apparus sur un site web américain. Une semaine d’accès à la base de données sur le site web ne coûte que 6,49 £ (7,38 €).

Les numéros de téléphone portable personnels de la Première ministre britannique Liz Truss et de 25 ministres sont en vente sur Internet après que des pirates informatiques ont volé ces données, ont rapporté des médias britanniques.

Le gouvernement a refusé de commenter la nouvelle. Un porte-parole a déclaré que l’on sait que de tels sites existent, mais que l’information est « ancienne et incorrecte ». Il a également ajouté que les ministres reçoivent régulièrement des informations sur la manière de protéger leurs données.

Selon le journal, les numéros du ministre des Finances Kwasi Kwarteng, du ministre de la Défense Ben Wallace, du ministre des Affaires étrangères James Cleverly et de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman seraient, entre autres, sur la liste. Les numéros de sept membres du cabinet fantôme du Labour, dont le chef du parti Keir Starmer, sont également disponibles.

Le Mail on Sunday a déclaré qu’il n’était pas clair qui était derrière le site web proposant les données. Les journalistes ont payé les 6,49 £ pour accéder à la base de données et ont trouvé le numéro de Truss « en quelques secondes ». Selon le site, le numéro a été volé en 2020 lors d’un piratage du carnet de contacts numérique de Covve. Les journalistes ont ajouté le numéro sur WhatsApp et ont vu qu’il comprenait une photo de Truss prise à Noël dernier.