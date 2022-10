Vincenzo Vecchio, enjeu malgré lui de la Justice européenne

En 2001, le Génois manifestait contre le G8. Condamné à 12 ans et demi de prison pour « dévastation et pillage », il s’est réfugié en France. Il est aujourd’hui menacé par l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par l’Italie.

Une peine basée sur une loi mussolinienne ne peut pas être appliquée en 2022. » C’est le message d’une carte blanche (lire ci-dessous) forte de plus d’une centaine de signatures. Des avocats, des académiques, des artistes, des syndicalistes, de Belgique mais pas que : Lisette Lombé, Thierry Bodson, Selma Benkhelifa, Luc Dardenne, Vinciane Despret, Jaco Van Dormael, Caroline Lamarche, Ken Loach… Toutes et tous plaident la cause de Vincenzo Vecchi.