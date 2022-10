Les écoles n’échappent pas à l’explosion des factures énergétiques

Le Segec a fait les comptes pour l’ensemble du secteur. Il appelle à la sobriété énergétique et à la création d’un fonds de solidarité au bénéfice des écoles les plus impactées.

Soixante et un million d’euros. C’est, selon une estimation du Secrétariat général de l’enseignement catholique (Segec), la facture additionnelle des crises énergétiques et inflationnistes pour l’institution école. Soixante et un millions d’euros c’est peu et beaucoup à la fois. C’est peu face au budget de l’enseignement obligatoire, qui flirte tout de même avec les 6 milliards d’euros. Mais c’est beaucoup rapporté aux 783 millions de subventions de fonctionnement (celles qui permettent aux écoles d’assumer les dépenses quotidiennes en dehors des salaires des enseignants). Et c’est juste énorme face au budget riquiqui de certaines petites écoles.

On reprend. C’est une évidence : pas plus que les entreprises, les hôpitaux, les crèches, les administrations ou les ménages, l’école ne sortira indemne des crises du moment. Une évidence que le Segec a voulu objectiver, pour son compte, tout en proposant une extrapolation pour les autres réseaux.