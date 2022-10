Edward Still tient enfin son premier succès de prestige avec Charleroi

Le matricule 22 a t fait ce qu’il fallait pour relancer la machine ce dimanche après-midi à Anderlecht après deux douloureux revers de rang. S’il savait qu’il allait passer par des moments difficiles en se rendant au Lotto Park, Charleroi a fait tout ce qu’il fallait pour s’imposer en retrouvant la grinta défensive nécessaire tout en se montrant efficace sur un beau mouvement ponctué par l’ancien Anderlechtois Ryota Morioka. « On a eu l’intention de faire reculer Anderlecht avec un gros pressing en début de match, mais on savait que ce serait difficile de tenir comme cela au-delà des dix premières minutes. Et on a donc ensuite accepté d’évoluer un peu plus bas et donc de créer du pressing dans notre partie de terrain », expliquait Edward Still après la partie.