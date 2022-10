Remco Evenepoel: «Je vis des moments magiques»

C’est sans doute à cela, aussi, que l’on reconnaît les sportifs taillés et façonnés dans un bois d’exception. À leur faculté d’intégrer des moments émotionnellement très forts sans pour autant perdre le sens des priorités. À leur capacité à ne jamais se détourner de leurs objectifs, aussi folle soit la période de vie qu’ils traversent. Avant de sauter dans son costume ce dimanche, Remco Evenepoel avait enfilé la nouvelle tenue noire et arc-en-ciel que son équipe lui avait préparée, puis a enfourché son vélo. Pour une sortie d’entraînement de 51,7 kilomètres précisément, dans les environs de cette commune de Dilbeek qui, quelques heures plus tard, allait faire de lui son citoyen d’honneur. Un balade automnale à 33 km/h de moyenne, pour se vider la tête et les jambes avant une journée qu’il savait déjà unique, sans égale.