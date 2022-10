Diables rouges: blessé, Alexis Saelemaekers pourrait être privé de Mondial

Touché au genou sur la pelouse d’Empoli ce samedi, l’ancien Anderlechtois devrait manquer six à huit semaines de compétition. Une grosse tuile pour Milan... et pour les Diables rouges.

Roberto Martinez l’avait dit après la défaite des Diables rouges aux Pays-Bas, ce qui l’inquiète le plus à moins de deux mois du Mondial, ce sont « les éventuelles blessures et le manque de rythme pour certains ». En s’occasionnant une entorse du genou gauche samedi à Empoli (1-3), ce qui l’a contraint à sortir du terrain après trente minutes, Alexis Saelemaekers pourrait faire partie des malheureux qui ont été frappés par la malchance quelques semaines avant un le début d’un grand tournoi : sa blessure devrait en effet le tenir écarté des terrains pendant six à huit semaines, et s’il revient à temps pour voyager au Qatar, pas certain que son sélectionneur compte sur un Alexis Saelemaekers en manque de rythme. D’autant plus que le Milanais n’a pas joué une seule minute avec les Diables rouges lors des six derniers matches, pour lesquels il avait malgré tout été appelé par Roberto Martinez.

« La route a été longue » pour Zinho

À l’inverse, Zinho Vanheusden a lui retrouvé du temps de jeu en disputant ses premières minutes avec AZ Alkmaar samedi, lors de la huitième journée en Eredivisie. Une bonne nouvelle pour lui, en plus de la victoire des siens à Groningue (1-4), puisqu’il n’avait plus joué depuis février dernier en raison de problèmes au genou. « La route a été longue, mais je suis reconnaissant d’être là où je suis maintenant, de me sentir à nouveau bien sur le terrain », a-t-il réagi sur les réseaux sociaux, heureux de cette entrée au jeu à la 89e minute, tellement porteuse de sens pour lui.