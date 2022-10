Elections en Bulgarie: l’ancien Premier ministre revient en force, mais sans être assuré de gouverner

C’est la quatrième fois en 18 mois que les Bulgares étaient appelés à élire leur Parlement – une période d’instabilité politique sans précédent depuis la fin du communisme en 1989. Ils l’ont fait sans conviction – le taux de participation est historiquement bas (25 % à 16h), comme en novembre 2021 – et dans un climat morose, à l’approche d’un hiver assombri par la flambée des prix et la guerre en Ukraine.

Si la corruption endémique occupait les débats des dernières élections législatives, l’insécurité économique a cette fois dominé la campagne, alors que l’inflation frôle les 20 % dans ce pays des Balkans le plus pauvre de l’Union européenne.

Fort de son expérience d’une décennie au pouvoir, M. Borissov, 63 ans, a promis tout au long de la campagne de vaincre « le chaos ». Mais l’image du colosse Borissov est ternie. Malmené à l’été 2020 par des manifestations massives contre la corruption, il est isolé au sein de la classe politique et risque d’avoir du mal à trouver un partenaire, soulignent les analystes. Dimanche, l’ex-dirigeant a de nouveau appelé les autres politiques « à la raison », se disant ouvert à tous ceux qui défendent « la place de la Bulgarie dans l’UE et l’Otan ».

Pas de perspectives d’une coalition stable

Son rival Kiril Petkov a d’ores et déjà refusé toute alliance avec celui qui incarne à ses yeux « le passé corrompu » de la Bulgarie. L’ancien entrepreneur de 42 ans formé à Harvard, qui a débarqué en 2021 sur la scène politique bulgare, a été renversé en juin dernier par une motion de censure, gouvernant sept mois au total. Prêt à poursuivre le travail, il avait exhorté les Bulgares à confirmer leur choix « d’une Bulgarie nouvelle, prospère ». Il n’aura pas été complètement entendu.

Avec ses deux alliés, les socialistes (11 %) et Bulgarie démocratique (8 %), « ils n’auront pas assez de députés pour former un gouvernement », analyse la directrice de l’institut Alpha Research, Boriana Dimitrova, interrogée par l’AFP. Elle prédit « de longues négociations » et ne se montre pas optimiste sur la perspective d’une coalition stable, tant le Parlement est « fragmenté ».

Resterait la possibilité pour Gerb de s’allier avec le parti de la minorité turque MDL (de 12 à 14 %), voire avec la formation Vazrajdane (Renaissance), ultra-nationaliste et proche du Kremlin (10 %). « Une coalition mathématiquement possible mais socialement inacceptable » du fait des fortes divergences entre ces trois forces, souligne Mme Dimitrova.