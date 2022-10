Guerre en Ukraine: Lyman, revers de taille pour la Russie

À lire aussi Guerre en Ukraine: selon des experts, les Etats-Unis sauraient si la Russie préparait une attaque nucléaire

Selon le journal Le Monde, la France s’apprêterait précisément à livrer à l’Ukraine une nouvelle série de canons Caesar. Dimanche, l’Allemagne, le Danemark et la Norvège ont annoncé qu’ils fourniraient, à partir de l’année prochaine, seize canons d’artillerie automobiles blindés à Kiev, qui cherche à renforcer son arsenal militaire lourd pour repousser la Russie. Cette annonce fait suite à un déplacement, ce week-end en Ukraine, de la ministre allemande de la défense, Christine Lambrecht, une première depuis l’invasion russe déclenchée le 24 février. Kiev demandait plus, en particulier des chars d’assaut Leopard allemands, que le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a refusé de livrer. Ce dernier a en effet déclaré qu’une telle décision n’était pas de son seul ressort et devait au préalable être discutée avec ses alliés occidentaux.

Un repli russe sur le sud ?

Selon les experts de l’Institute for the Study of War, les Russes, en difficulté, tentent désormais de défendre en priorité les territoires qu’ils occupent dans le sud de l’Ukraine. « Vladimir Poutine essaie de préserver ses positions stratégiques dans le sud, à Kherson ou Zaporijia, plus que celles de Louhansk. » Reste que la perte de Lyman, important nœud ferroviaire qui permettait le ravitaillement des soldats, pose un grave problème aux forces russes, sur la défensive et obligées d’établir une nouvelle ligne de front.

En reprenant Lyman, les troupes ukrainiennes poursuivent la contre-offensive, lancée voici un mois, qui leur a permis de reprendre, selon le président ukrainien, plus de 6.000 km2 de territoire. Singulièrement en direction de Kharkiv avec, comme prise majeure la ville d’Izioum. Dans cette ville dévastée, les démineurs s’affairent. Traquant les mines et autres engins explosifs, petits et mortels, dissimulés par les forces russes.

A Izioum, les démineurs s’affairent

Un journaliste de l’Agence France-Presse a suivi les équipes qui tentent de « tout nettoyer d’ici l’hiver », afin que les services clés comme l’électricité puissent être réparés. « Mais personne ne sait combien de temps il faudra. En dépit de l’aide des organisations internationales, nous n’avons même pas fini de découvrir les mines abandonnées depuis le début de la première phase du conflit en 2014 », explique Vassyl Melnyk, responsable de l’opération.