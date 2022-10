Erling Haaland n’a fait qu’une bouchée des Red Devils

Sur la marque partielle de 6-1 (72e), l’Etihad n’a même pas fait plus de bruit que ça : trop bien habitué, avec, de surcroît, une moyenne de 5 buts marqués par match à domicile. Il y a bien longtemps déjà que la condescendante remarque de Sir Alex à l’adresse de ses voisins lui a été renvoyée au visage. Une humiliation des Red Devils est considérée désormais comme une affaire courante par les supporters des Citizens. Ce « usual business » comme on dit de l’autre côté de la Manche, c’est aussi ce à quoi se résume le négoce d’Erling Haaland avec le but. Avec le triplé d’hier, le Norvégien a porté son total en championnat à 14, le double de son dauphin Harry Kane. Deux buts à la journée quasiment. Et l’ex-Dortmund se sent tellement bien avec ses nouvelles couleurs qu’il a délivré deux assists à l’autre « Man of The Match », Phil Foden, également auteur de trois buts. Et dire qu’un triplé pour un joueur de City dans un derby était en revanche tout sauf une routine jusque-là.