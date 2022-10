Une personne en danger de mort après une fusillade en Flandre

On ignore encore les circonstances de la fusillade.

Une fusillade a éclaté dans la Brugstraat, à Beringen (Limbourg) ce dimanche après-midi. Les événements se sont produits approximativement entre 16h et 16h20. Une personne a été mortellement blessée dans la fusillade. La police locale de la région de Beringen-Ham-Tessenderlo s’est rendue sur place et a fermé hermétiquement la Brugstraat pour préserver toutes les traces.

La personne abattue a été emmenée à l’hôpital dans un état critique. La justice a ouvert une enquête sur ces événements et le parquet du Limbourg a été informé. Le laboratoire judiciaire a été appelé pour collecter des informations et une équipe médico-légale a été chargée d’examiner les blessures. On ignore encore les circonstances de la fusillade.