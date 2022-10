Anderlecht: le malaise est de retour, mais Mazzù reste en place

La trêve est bel et bien finie pour Anderlecht et Felice Mazzù. En même temps que le championnat, les doutes ont déjà fait leur retour, dimanche, dans un parc Astrid ayant assisté à une leçon de réalisme de Carolos particulièrement malins mais loin d’être irrésistibles. Alors que cette semaine s’annonçait extrêmement importante avec la réception des Zèbres et celle de West Ham jeudi, elle a commencé de la pire des façons, cette dixième journée de compétition entérinant la cinquième défaite des Mauves.

43,3 % des points

Treize points sur trente, soit un bilan largement insuffisant de 43,3 % et, surtout, une stérilité préoccupante au vu des ambitions initiales : où donc s’arrêtera la descente aux enfers d’Anderlechtois bloqués en dixième position à six longueurs du Top 4 et peut-être finalement… à leur place au vu de ce qu’ils ont montré depuis le début de la saison ?