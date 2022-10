ION Hockey League: le Léopold impressionne et l’Old Club s’offre un 1e succès

Léopold – Orée : 7-1. Les Ucclois ont proposé une prestation extrêmement solide en démontrant, une fois de plus, toute l’étendue de leur puissance offensive avec un Tom Boon virevoltant, une semaine après avoir reçu son premier Stick d’or. Si les visiteurs, toujours privés de Manu Stockbroekx (ischios) prenaient l’initiative via Max Branicki, c’est bien l’équipe locale qui ouvrait le score à la 6e minute sur le premier penalty converti par l’attaquant des Red Lions. Mais, 3 minutes plus tard, Max Plennevaux remettait les 2 équipes à égalité sur un rebond de p.c. Cette première période était des plus agréables à suivre et personne ne semblait dominer réellement les débats même su le Léo retournait finalement aux vestiaires avec un avantage de 2 buts grâce à une phase de penalty conclue par Arthur Verdussen (27e) et un nouveau sleep puissant de Tom Boon (32e).

A la reprise, les visiteurs tentaient de relancer les débats mais sans succès. Cela manquait d’inspiration et surtout de structure pour pouvoir inquiéter le Léopold qui se montrait de plus en plus précis et appliqués lors de ses reconversions offensives. Tanguy Zimmer lançait les hostilités à la 47e minute en envoyant un tir imparable pour Arthur Thieffry. Sur stroke, Tom Boon s’offrait un triplé (54e) et confortait sa première place au classement des buteurs avec 15 réalisations. C’étaient ensuite Gauthier Boccard (57e) et Dylan Englebert (64e) qui finissaient le travail alors que l’Orée ne parvenait plus réellement à inquiéter Romain Henet.

Braxgata – Dragons : 1-3. Le club de Brasschaat a confirmé, lors de sa visite à Boom, qu’il continuait à monter en puissance au fil des semaines même s’il s’était fait peur, dimanche dernier, lors de la visite de l’Old Club. Après le but d’ouverture de la star australienne, Blake Govers, sur penalty (7e), le Braxgata faisait jeu égal avec son adversaire lors de la première période. Loïck Luypaert égalisait sur penalty dans le 3e quart-temps (41e). Mais à la 59e minute, Blake Govers s’offrait un doublé sur penalty en plaçant la balle entre les jambes de Loic Van Doren (59e) avant d’offrir le 3e but à Lucas Putters (64e). Un 4e succès pour le Dragons qui recevra le Racing, le week-end prochain, pour l’affiche de la 7e journée de championnat.

Waterloo Ducks – Uccle Sport : 9-0. L’entame de saison des Brabançons n’était évidemment pas à la hauteur de leurs ambitions avec un seul succès en 5 sorties. Mais face aux promus ucclois, les protégés de Jean Willems ont retrouvé des couleurs pour étriller leurs adversaires du jour. Les buteurs du jour : Tommy Willems, Victor Charlet (4 p.c.), William Ghislain, Gaëtan Dykmans (2) et Jeremy Wilbers. Une prestation et un succès à confirmer obligatoirement, lors de la prochaine journée, face à l’Herakles, pour éviter de se faire distancer au classement général.

Racing – Louvain : 2-0. Les Ucclois le reconnaissaient aisément à l’issue des débats, ils n’ont pas livré une prestation mémorable face aux Universitaires mais ils ont assuré l’essentiel en empochant les 3 points et en n’encaissant pas le moindre but. Un match fermé en raison certainement du choix tactique des Brabançons de laisser un homme en permanence sur Victor Wegnez. Mais cela n’a pas été payant puisque les champions en titre ont finalement réussi à émerger grâce à Cédric Charlier et à Sam Malherbe (rebond de penalty). Les visiteurs n’ont pas obtenu beaucoup de possibilités à l’exception d’un essai sur penalty qui a heurté la barre transversale et d’un arrêt autoritaire de Jeremy Gucassoff.