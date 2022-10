Le Standard battu 1-3 par Anderlecht dans le Clasico des U23

S’appuyant sur une plus grande maîtrise technique, la formation bruxelloise avait ouvert le score à la demi-heure de jeu sur une magnifique talonnade de Sardella à la suite d’un coup-franc de Leoni dévié par Hubert, avant que Stassin, en fin de première mi-temps, ne rate le but du 0-2 en croisant trop sa frappe. Avec Canak aligné d’entrée, le Standard, plus conquérant dans le quatrième quart d’heure, allait rapidement revenir dans la partie grâce à un but inscrit par Tapsoba, sur un service parfait de Thiago Da Silva, avant que Verbruggen ne sauve la mise devant Brrou, qui avait repris de la tête un centre de Duplus.

Mais Lucas Stassin allait décider du sort du match en trois minutes, en se faisant justice en transformant un penalty accordé pour une faute de Rizzo, puis en signant le doublé d’un envoi placé à gauche d’Epolo.