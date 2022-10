Standard: un mercato qui ne répond pas aux attentes

Avec huit transferts, le Standard a apporté du sang neuf dans le groupe, mais pas spécialement plus de personnalité dans un noyau riche pourtant de 30 joueurs.

En rejoignant officiellement le groupe 777 Partners le 19 avril, le Standard est entré dans une nouvelle dimension. Tout en découvrant une stratégie différente dans la gestion du club, notamment en matière de transferts, un domaine dans lequel le Standard s’est surtout activé dans les derniers jours du mercato en espérant réaliser de bonnes affaires. Une manière d’agir qui était un peu la marque de fabrique de Lucien D’Onofrio qui, notamment, le 31 août 2010, avait signé trois attaquants le même jour : Leye, Nong et Tchité. Mais la question est de savoir si, avec sa méconnaissance du club et de son historique récent, la nouvelle direction sportive a mis le doigt sur ce qui manquait réellement au Standard ? Une question finalement récurrente depuis qu’Olivier Renard n’est plus le directeur sportif du club principautaire.