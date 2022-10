Hendrik Van Crombrugge: «On était meilleur que Charleroi dans tous les domaines sauf sur le plan de l’efficacité»

Face à la presse dans les bons et les mauvais moments, Hendrik Van Crombrugge n’a pas fui ses responsabilités de capitaine après une cinquième défaite en dix journées de championnat. « Il est difficile de revendiquer autre chose qu’une dixième place après cinq défaites », reconnaît le dernier rempart anderlechtois. « Il ne faut pas trop regarder le classement pour le moment. On doit se concentrer sur notre jeu et tirer les leçons de chaque rencontre. »

Celle de la défaite contre Charleroi était claire dans les propos de Van Crombrugge. « Il nous a manqué l’efficacité », pointe-t-il. « On était meilleur que Charleroi dans tous les domaines sauf sur le plan de l’efficacité. On a eu 21 frappes dont 13 cadrées. On aurait dû marquer. Lorsque votre adversaire est meilleur dans ce domaine-là, vous finissez souvent avec zéro point. »