Pierre Patron après le succès carolo à Anderlecht: «On va savourer, mais sans s’enflammer»

« C’est vraiment un pur plaisir, surtout à Anderlecht. Petit, on rêve de jouer dans des stades comme cela et dans une ambiance pareille. Quand on rentre sur le terrain et qu’on regarde le stade, les frissons viennent tout seuls. En plus, on prend les trois points et on remet une clean sheet », souriait le Breton.

Il n’est pas pour rien dans cette clean sheet. En première période surtout, il a multiplié les interventions. « La plus difficile ? Peut-être devant Ashimeru, car j’enlève le ballon main gauche. Mais ça va tellement vite qu’on n’a pas le temps de calculer. Après, la frappe de Fabio Silva d’un angle fermé, je croyais que je l’avais mise moi-même dedans ! J’ai eu un petit doute. Tout nous a réussi, mais on a vraiment vu une équipe de Charleroi solidaire. Je suis très content personnellement. On travaille tous les jours à l’entraînement pour cela. On va savourer, mais sans s’enflammer. Car on sait que c’est déjà le Standard dimanche, un sacré morceau. »