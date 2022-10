Le Léo n’a pas fait dans le détail

Si le score à la pause était sévère pour l’Orée (3-1), la seconde période a confirmé l’excellent état de forme du Léopold, qui a signé un cinquième succès en six rencontres en soignant, une fois de plus, sa moyenne de buts (26 marqués pour seulement neuf encaissés). Une prestation à nouveau probante qui satisfaisait Agustin Corradini, le coach local, qui a continué à diriger ses troupes en portant la voix jusqu’au coup de sifflet final, même lorsque la victoire était acquise. « Je suis bien conscient que la perfection n’existe pas. Mais moi, je travaille surtout sur le côté culturel, mental. Et le projet que nous sommes occupés à construire. Le résultat n’a rien à voir avec ce travail. Il faut se donner à fond durant 70 minutes, que l’on gagne ou que l’on perde. Et c’est un aspect que nous pouvons encore améliorer. Nous sommes restés concentrés jusqu’au coup de sifflet final et nous avons défendu comme des dingues. Je suis satisfait, car mon équipe n’a pas ménagé ses efforts pour remporter ce match. »