Bruxelles: Woluwe-Saint-Lambert met en garde sur l’application du plan Good Move

L’échevin de la mobilité et de la politique énergétique à Woluwe-Saint-Lambert, Grégory Matgen (Défi), s’est exprimé à propos du plan Good Move et sa future maille à Roodebeek, dans une interview accordée à Sudinfo .

Propositions « cohérentes et raisonnables »

L’échevin se montre ferme vis-à-vis des futures propositions de la maille Roodebeek. Il affirme que si les pistes proposées par la Région ne se montraient pas en adéquation avec la réalité locale, le collège n’hésiterait pas à les rejeter. Comparant la situation avec celle de la commune d’Anderlecht, où le retrait du plan Good Move dans la maille de Cureghem a été acté récemment, Grégory Matgen prévient que « si on n’est pas convaincus par les propositions, on n’hésitera pas à les rejeter et ne pas aller plus loin ». Il explique ensuite vouloir une présentation correcte du projet aux riverains afin d’aboutir à des « propositions cohérentes et raisonnables ».